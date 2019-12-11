MasterChef Türkiye'den elenen Suna Aydın estetik yaptırdı yeni projesi belli oldu

TV8 ekranlarının herkes tarafından ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye'nin favori yarışmacılarından olmasına rağmen iki hafta önce elenen Suna Aydın, programa veda eder etmez Nişantaşı'nda bir Güzellik Merkezi'ne giderek estetik yaptırdı.