MasterChef Türkiye'de takımlar ilk dakikada birbirine girdi Eray ve Serhat atışması
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu geçtiğimiz gün belirlendi, dün yayımlanan yeni bölümde ise kırmızı ve mavi takım kaptanları belli oldu. Takımlar arasında daha ilk dakikadan gerginlik yaşandı.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de dün akşam 16 kişilik ana kadro içinden mavi takımın kaptanı belirlendi. Mavi takım kaptanını belirlemek için şeflerin istediği ise 25 adet çıtır tulumba tatlısı oldu.
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MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik rüya takımı tulumba tatlısı yaparken epey zorlandı. 7 yarışmacı tulumba tatlısını verilen 45 dakika süre içinde yapamayınca kaptanlık oyunundan elenmiş oldu.
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Şefler tulumba tatlısı yapan yarışmacıların hiçbirinin tabağını beğenmese de 3 isim ortaya çıkardı. Bu isimler, Berk, Serhat ve Tanya oldu. Tanya şeflerin oy birliğiyle mavi takımın kaptanı oldu.
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Kaptan seçilen Tanya kırmızı takımın kaptanı olarak da Ayyüce'yi seçti.
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