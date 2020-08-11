MasterChef Türkiye'de Somer Şef araya girdi! Kayhan ve Eray kavga etti

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye yarışmasında ikinci grup final turu için jüri karşısına çıktı. Yine ilk turda olduğu gibi 14 yarışmacıdan 8'i ana kadroya girmeye hak kazanacak. Dün akşam yeni bölüm ile beraber yeni yarışmacıları da tanıma şansı elde edildi ve izleyici Kayhan'dan hoşlanmadı.