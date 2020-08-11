MasterChef Türkiye'de Somer Şef araya girdi! Kayhan ve Eray kavga etti
MasterChef Türkiye'de Kayhan ve Eray arasında yaşanan gerginlikte Somer Şef devreye girdi ve Kayhan'a sert çıktı, Twitter'da yer yerinden oynadı.
TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye yarışmasında ikinci grup final turu için jüri karşısına çıktı. Yine ilk turda olduğu gibi 14 yarışmacıdan 8'i ana kadroya girmeye hak kazanacak. Dün akşam yeni bölüm ile beraber yeni yarışmacıları da tanıma şansı elde edildi ve izleyici Kayhan'dan hoşlanmadı.
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MasterChef'in kritik eleme turunda ise iddialı yarışmacılar Eray Aksungur ile Kayhan Özekin arasında tartışma yaşandı.
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Kayhan yemek yapmak için kullandığı blenderı yere düşürmesinin ardından tekrar rafa koydu. Eray ise Kayhan'ı "Onu oraya koyma yere düştü ve kirlendi" diyerek uyardı.
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MasterChef yarışmacısı Diğer yarışmacılara da seslenen Eray, blenderı kaldırdı ve kimsenin kullanmamasını istedi.
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