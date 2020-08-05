MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya sinirden deliye döndü cezayı kesti

MasterChef Türkiye yarışmasında final turları devam ediyor. 16 kişilik ana kadroda kimlerin yer alacağı belirlenirken yarışmada zaman zaman gerilim artıyor. Dün akşam yayımlanan MasterChef Türkiye'de ise şeflerden Mehmet Yalçınkaya yine oldukça sinirlendi.