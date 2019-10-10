MasterChef Türkiye'de kim elendi? Murat ve Rıfat'tan 'adamlık' kapağı
TV8 programı MasterChef'te geçen hafta Bahri elenmişti, 9 Ekim elemesinde Yasin, Murat, Batuhan ve Açelya yarıştı. Master Şef Türkiye'den elenen isim belli olurken geceye Rıfat ile Murat arasındaki 'adamlık' kavgası damga vurdu.
MasterChef yarışmasında bu hafta kim elendi sorusunun yanıtını mavi ve kırmızı takımlarındaki eleme adaylarından geldi. MasterChef Türkiye'de ilk oyunu kırmızı takım kaybetmişti. İkinci oyunu da mavi takım kaybedince elemeye 4 bomba isim çıktı. 9 Ekim elemesinde bakın veda eden kim oldu? İşte Masterchef gecesinde yaşananlar:
Eda ilk kez dokunulmaz oldu
Masterchef yarışmasında elemelerin gediklisi haline gelen Eda ilk kez rahat bir hafta geçirdi. Takımı ile 2 oyunu kazanan Eda, yaptığı aşure ile ilk kez dokunulmazlık da elde etti. Eda, elemeye yolladığı Açelya'nın hedefi haline gelse de keyiften dört köşeydi.
Masterchef takımlarının ikinci yarışında kaybeden takım ise bu kez maviler oldu. 1 puanla yarışı kaybeden mavi takım dokunulmazlık oyununa çıktı.
Murat ve Rıfat arasında 'adamlık' kavgası
MasterChef'te kim elendi sorusunun yeni eleme adaylarını belirleyecek dokunulmazlık oyununda 'Altın Yumurtlayan Tavuk' yemeği yapılıyor. Yemeği hazırlayan Somer şef oldu. Teknik pişirme isteyen yemeği yapıp dokunulmazlığı alan kişi Batuhan oldu. Batuhan eleme potasına Murat'ı gönderdi. Oylama sırasında ise Murat ile Rıfat arasında kavga çıktı. Rıfat, Murat'a 'önce insan sonra adam ol' dedi. Murat'ın yanıtı da 'Ben Trabzon'da insan olarak doğdum adam oldum' şeklindeydi.