MasterChef Türkiye'de kim elendi? Murat ve Rıfat'tan 'adamlık' kapağı

Eda ilk kez dokunulmaz oldu

Masterchef yarışmasında elemelerin gediklisi haline gelen Eda ilk kez rahat bir hafta geçirdi. Takımı ile 2 oyunu kazanan Eda, yaptığı aşure ile ilk kez dokunulmazlık da elde etti. Eda, elemeye yolladığı Açelya'nın hedefi haline gelse de keyiften dört köşeydi.