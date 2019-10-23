MasterChef Türkiye'de kim elendi? Kıvanç kendi takımına beddua etti

MasterChef Türkiye yarışında bu hafta kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya bir yarış vardı. Master Şef'ten kim elendi sorusunun yanıtını verecek olan iki turlu elemelerde mavi takıma Güzide, kırmızı takıma Yasin kaptanlık yaptı. Elemelerin ikinci ayağına Kıvanç ile Suna arasındaki kavga damga vurdu. Kıvanç kendi takımına beddua ederek herkesin ağzını açık bıraktı. İşte MasterChef finalinde olanlar: