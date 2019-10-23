MasterChef Türkiye'de kim elendi? Kıvanç kendi takımına beddua etti
TV8 yarışması Master Şef Türkiye'de geçen hafta Yekaterina elenmişti bu hafta Masterchef'ten kim elendi birazdan belli olacak.
MasterChef Türkiye yarışında bu hafta kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya bir yarış vardı. Master Şef'ten kim elendi sorusunun yanıtını verecek olan iki turlu elemelerde mavi takıma Güzide, kırmızı takıma Yasin kaptanlık yaptı. Elemelerin ikinci ayağına Kıvanç ile Suna arasındaki kavga damga vurdu. Kıvanç kendi takımına beddua ederek herkesin ağzını açık bıraktı. İşte MasterChef finalinde olanlar:
MasterChef'in ilk eleme oyununda kaybeden takım Yasin'in kırmızı ekibi oldu. Oynanan dokunulmaz oyununu Mustafa kazanınca ilk eleme adayını da o belirledi. Mustafa eleme adayı olarak Faruk Batuhan'ın ismini verdi.
Faruk Batuhan ismi çıktıktan sonra takım ikinci eleme adayı için oylamaya geldi. Elemede Yasin ile Eda arasında büyük bir kavga patlak verdi. Yasin üslubunu bozunca şeflerden fırça yedi. Yasin, Eda ve Alican aynı oyu alınca kaptan olarak seçim yaptı. Yasin bu noktada Eda'dan özür diledi ve elemeye Alican'ı göndererek onun gönlünü aldı.
MasterChef'teki ikinci eleme oyununa ise Kıvanç ile Suna arasındaki kavga damga vurdu. Mercimek çorbası yapma görevini alan Kıvanç, çorbayı sulu yaptı. Son 10 dakika kala Murat un kavurup çorbayı koyulaştırarak kıvamlandırdı. Kıvanç ise son 5 dakikaya girilirken çorbayı süzme krizi çıkardı. Suna sürenin yetersiz olduğunu ve çorbanın sulu olduğunu belirtip süzmeye karşı çıktı.