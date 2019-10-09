MasterChef Türkiye'de kim elendi? Eda bu hafta büyük bir sürpriz yaptı
MasterChef'te geçen hafta Bahriı elenmişti, bu hafta Yasin, Murat, Batuhan ve Açelya elemeye çıktı. Peki Master Şef Türkiye'de elenen kim oldu?
MasterChef yarışmasında bu hafta kim elendi sorusunun yanıtını mavi ve kırmızı takımlarındaki eleme adaylarından gelecek. MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetmişti.
Eda ilk kez dokunulmaz oldu
Masterchef yarışmasında elemelerin gediklisi haline gelen Eda ilk kez rahat bir hafta geçirdi. Takımı ile 2 oyunu kazanan Eda, yaptığı aşure ile ilk kez dokunulmazlık da elde etti. Eda, elemeye yolladığı Açelya'nın hedefi haline gelse de keyiften dört köşeydi.
Masterchef takımlarının ikinci yarışında kaybeden takım ise bu kez maviler oldu. 1 puanla yarışı kaybeden mavi takım dokunulmazlık oyununa çıktı.
MasterChef'te kim elendi sorusunun yeni eleme adaylarını belirleyecek dokunulmazlık oyununda 'Altın Yumurtlayan Tavuk' yemeği yapılıyor. Yemeği hazırlayan Somer şef oldu. Teknik pişirme isteyen yemeği yapıp dokunulmazlığı alan kişi Batuhan oldu. Batuhan eleme potasına Murat'ı gönderdi. Oylama sırasında ise Murat ile Rıfat arasında kavga çıktı. Rıfat, Murat'a 'önce insan sonra adam ol' dedi. Murat'ın yanıtı da 'Ben Trabzon'da insan olarak doğdum adam oldum' şeklindeydi.