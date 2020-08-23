Masterchef Türkiye'de kim elendi belli oluyor Duygu Ayyüce kavgası

Masterchef yarışında bu hafta 3 oyun oynandı. Mavi takım Tanya Kilitkaya tarafından belirlendi. Tanya takıma favori isimler yerine uyumlu olacakları dahil etti. Maviler, Tanya, Eray, Esra, Berk, Gülşah, Emir, Özgür ve Ebru'dan oluştu. Kırmızı takım ise Ayyüce kaptanlığında ağır topları biraraya getirdi. Yarışmanın favorileri arasında gösterilen Serhat ve Barbaros ile birlikte Duygu, Furkan, Sedat, Ayyüce, Celal ve Sedat'tan oluştu. İlk oyunu mavi takım 3-2 ile kazandı. İkinci oyunun galibi ise kırmızı takım olurken, üçüncü oyunu da maviler kazandı.