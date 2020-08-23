Masterchef Türkiye'de kim elendi belli oluyor Duygu Ayyüce kavgası
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı saat 23.55'te ortaya çıkacak. Masterchef'te eleme adayları arasında en olay isimler Duygu ve Ayyüce... Bu akşam 'sırtımdan bıçakladı' diyen Duygu, yakın arkadaşı Ayyüce ile kozlarını paylaşıyor.
TV8 yarışması Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı bu gece ortaya çıkıyor. İlk eleme için kırmızı takımdan 4, mavi takımdan 2 kişi yarışıyor. Masterchef elemesinde herkesin gözü Duygu ile en yakın arkadaşı Ayyüce üzerinde olacak. Masterchef'in 16 kişilik kadrosundan bu gece eleme potasında olan isimler mavi takımdan Eray Aksungur ve Esra Tokelli, kırmızı takımdan Sedat Tuncer, Duygu Acarsoy, Ayyüce Kamit ve Celal Sarıgül.
Masterchef yarışında bu hafta 3 oyun oynandı. Mavi takım Tanya Kilitkaya tarafından belirlendi. Tanya takıma favori isimler yerine uyumlu olacakları dahil etti. Maviler, Tanya, Eray, Esra, Berk, Gülşah, Emir, Özgür ve Ebru'dan oluştu. Kırmızı takım ise Ayyüce kaptanlığında ağır topları biraraya getirdi. Yarışmanın favorileri arasında gösterilen Serhat ve Barbaros ile birlikte Duygu, Furkan, Sedat, Ayyüce, Celal ve Sedat'tan oluştu. İlk oyunu mavi takım 3-2 ile kazandı. İkinci oyunun galibi ise kırmızı takım olurken, üçüncü oyunu da maviler kazandı.
Masterchef mavi takım eleme adayları
3 oyundan sadece 1'ini kaybeden Tanya'nın kaptanlığındaki mavi takım potaya 2 isim gönderdi. Dokunulmazlığı kazanan Özgül, oyunu kaybetmelerine sebep olan ana yemek dolayısıyla Eray'ın ismini verdi. Takım oylamasında ise Esra Tokelli adı çıktı.
Masterchef kırmızı takım eleme adayları
İlk hafta 3 oyundan 2'sini kaybeden mavi takım potaya takımın yarısını göndermiş oldu. İlk oyundan sonra dokunulmazlığı kazanan Ayyüce, Celal'in ismini verdi. Konsey oylamasından ise Sedat'ın adı çıktı. Üçüncü oyunu kaybettikten sonra bir kez daha dokunulmazlık oynayan kırmızılardan bu kez Serhat dokunulmazlığı alan isim oldu. Serhat da takım kaptanı olan Ayyüce'nin adını verdi. Konsey oylaması ise bombaydı.