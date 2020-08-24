Masterchef Türkiye'de kim elendi belli oldu! Celal gider diye beklerken sürpriz
TV8 yarışması Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı ortaya çıktı. Celal kesin elenir diyenler yanıldı. İşte Masterchef'e ilk veda eden yarışmacı.
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı dün gece ortaya çıktı. İlk eleme için kırmızı takımdan 4, mavi takımdan 2 kişi yarıştı. Masterchef elemesinde herkesin gözü Duygu ile en yakın arkadaşı Ayyüce üzerindeydi. Masterchef'in 16 kişilik kadrosundan eleme potasında olan isimler mavi takımdan Eray Aksungur ve Esra Tokelli, kırmızı takımdan Sedat Tuncer, Duygu Acarsoy, Ayyüce Kamit ve Celal Sarıgül oldu. İşte elemede yaşananlar:
Masterchef elemede ilk turda kurtulan isimler
6 kişinin elemeye çıktığı Masterchef'in ilk etabında yarışmacılar yaratıcılıklarını konuşturdular. İlk turda 3 isim bu sayede eleme potasından kurtuldu. Bu isimler, Eray, Duygu ve Ayyüce oldu.
Masterchef'te eleme
Masterchef'te kim elendi sorusunun yanıtı için Sedat, Celal ve Esra arasında bir yarış daha yapıldı. Şefler 3 isimden ciğer sarma yapmalarını istedi. Oylamada herkes Celal gider diye düşünüyordu. Ancak potadan sürpriz bir şekilde ilk kurtulan Celal oldu.
Masterchef Türkiye'de kim elendi?
Son ikiye mavi takımdan Esra Tokelli ile kırmızı takımdan Sedat Tuncer kaldı. Şefler kararlarını duyurdu. Masterchef kadrosundan ilk elenen isim Sedat oldu.