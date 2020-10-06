MasterChef Türkiye'de kendini eleten Duygu Acarsoy tüm gerçekleri anlattı
TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye yarışmasından son elenen Duygu Acarsoy, elemeye dair gerçekleri anlattı.
Geçtiğimiz pazar günü MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Favori yarışmacılardan Duygu Acarsoy ise ilk kez son 3'e kaldı. Sefa ve Didem ile yarışan Duygu, deniz mahsüllerinde iyi olmasına rağmen resmen kendisini eletti bunu da yarışmada itiraf etti.
MasterChef Türkiye'den kendisini eletmek için şefleri tuza boğan Duygu Acarsoy, sosyal medya hesabından programdan ayrılığına dair ilk kez bir açıklama paylaştı.
MasterChef Türkiye'de yaptığı itiraflarla damga vuran Duygu Acarsoy, elemenin ardından Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Duygu, açıklamasında şunları ifade etti:
"Bu yazıyı yazmanın bu derece zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. Kaç kere yazdım sildim bilemiyorum ama yine de kendimi en iyi ifade edebildiğim yol, yazmak sanırım. Öncelikle bu 3 aylık süreçte üzerimde emeği olan değerli şeflerim ve yapım ekibine sonsuz teşekkür ederim. Biraz önce hepinizin de izlediği gibi bile isteye MasterChef 2020'den çekildim.