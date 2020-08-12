MasterChef Türkiye'de gözyaşları sel oldu ana kadroya sürpriz bir isim girdi
TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yyaımlandı ve sürpriz bir isim ana kadroya girmeye hak kazandı. MasterChef'te başına gelenler yüzünden ise Dilara bir türlü gözyaşlarına hakim olamadı.
MasterChef Türkiye'nin final turları hız kesmeden devam ediyor ve ana kadro git gide şekilleniyor. Önceki gün yayımlanan MasterChef 2. grupta ana kadroya girmeyi başaran ilk yarışmacı Barbaros Yoloğlu oldu. Dün ise sürpriz bir isim MAsterChef önlüğünü alarak Barbaros'un yanına gitti.
MasterChef Türkiye'de geriye kalan 13 yarışmacı en iyi tabağı hazırlayıp şeflerden geçerli notu almak için yarıştı. İlk turda en iyi tutmaç çorbasını yaparak bir üst tura çıkmak isteyen yarışmacılar zor anlar yaşadı.
Bu oyun sırasında Dilara, bir şansızlık yaşadı ve çorbanın sunumu eksik kaldı. Turu geçemeyen Dilara gözyaşlarına boğuldu.
Bir Anadolu klasik yemeği olan bu çorbayı en iyi hazırlayan altı yarışmacı ise Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison, Tanya oldu.