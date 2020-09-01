MasterChef Türkiye'de Esra ve Ayyüce oyun dışı kaldı yeni takımlar belli oldu
TV8 ekranlarının favori yarışması MasterChef Türkiye'de dün Serhat'ın burnu kanadı, Ayyüce ve Esra ise oyun dışı kaldı. Kaptanların ve takımların belirlendiği oyunda heyecan zirvede yer aldı.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takımların yeni kaptanları belli oldu. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef'te yarışmacılar, kendilerine verilen ana malzeme olan dondurmadan en iyi ürünü çıkartmak için mücadele etti.
Mavi takımın kaptanının seçilmesi için dondurmadan en yaratıcı ve başarılı tabağın hazırlanması istendi. Ayyüce ve Esra ise oyunun son dakikalarında oyundan diskalifiye oldular.
Ayyüce ve Esra verilen süre içinde hazırladığı tabağı yanına almadığı ve dolapta bıraktığı için şefler aralarında bir karar vermek zorunda kaldı.
Verilen karar neticesinde Mehmet Yalçınkaya, iki yarışmacı kriterler dışında bir süreç yaşadığı için tabaklarının değerlendirilmeyeceğini söyledi.