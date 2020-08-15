MasterChef Türkiye'de Eray ve Gülşah atışması bomba! Ana kadroya ise bakın kim girdi
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün yayımlanan yeni bölümünde Büşra'nın gözyaşları yine sel oldu, Eray ve Gülşah'ın atışması ise Twitter'a damga vurdu.
MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri önderliğinde yeni bir final turu gerçekleşti. Masterclass ekibinin 13. yarışmacısı belli oldu fakat dün akşam yarışmada sosyal medyaya damga vuran anlar yaşandı.
MasterChef Türkiye'nin 12. yarışmacısı olarak önceki gün yaptığı başarılı yemek ile önlüğü alan Eray, sıklıkla ilk altıya kalmayı başaran Gülşah'a laf attı. Eray, Gülşah'ın kendisi için kolay lokma olduğunu bu yüzden ona yardım ederek önlüğü almasını istediğini söyledi.
Herkes hakkında iyi düşünen şimdiye kadar kimse için kötü bir söz söylememiş olan Gülşah ise Eray'ın bu sözlerinin ardından söylediğiyle Twitter'da uzun bir süre konuşuldu. Gülşah, Eray'a ''Kolay lokmaymışım umarım boğazında kalırım'' diyerek cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde fırını açmayı unuttuğu için kendisini yere atarak ağlayan Büşra, yine yemeği başarılı yapamayınca gözyaşlarına boğuldu.