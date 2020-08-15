MasterChef Türkiye'de Eray ve Gülşah atışması bomba! Ana kadroya ise bakın kim girdi

MasterChef Türkiye'nin 12. yarışmacısı olarak önceki gün yaptığı başarılı yemek ile önlüğü alan Eray, sıklıkla ilk altıya kalmayı başaran Gülşah'a laf attı. Eray, Gülşah'ın kendisi için kolay lokma olduğunu bu yüzden ona yardım ederek önlüğü almasını istediğini söyledi.