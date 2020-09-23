MasterChef Türkiye'de Emir'in takımı yenildi eleme adayları belli oldu
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu alan isim potaya gitmekten kurtuldu eleme adaylarının kim olduğu belirlendi.
TV8 ekramlarının favori yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye'de dün akşam kıyasıya bir mücadele yaşandı. Uğur'un kaptan olduğu mavi takım ile Emir'in kaptanlığındaki kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Takımlar salaş balıkçı konsepti şeklinde oluşturulan menüyü hazırlamaya çalıştı.
Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu takımlardan kırlangıç çorbası, levrek marin, istavrit tava, uskumru pilavi ve fırında helva yapmalarını istedi. Oyuna avantajı başlayan mavi takım, MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.
Dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için siyah önlükleri giyip mutfağa girdiler. Bireysel dokunulmazlık istenen yemek Danilo Şef'in özel yemeği 'gizli orman' oldu. Yarışmacılara bu yemeği hazırlamaları için 45 dakika süre verildi.
Hazırlanan yemeklerin şefler tarafından tadımı yapıldıktan sonra dokunulmazlığı kazanan yarışmacı açıklandı. Son ikiye kalan isimler Berker ile Emir oldu.