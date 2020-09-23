MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu Emir'in takımı yenildi kendisini kurtardı

TV8 ekramlarının favori yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye'de dün akşam kıyasıya bir mücadele yaşandı. Uğur'un kaptan olduğu mavi takım ile Emir'in kaptanlığındaki kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Takımlar salaş balıkçı konsepti şeklinde oluşturulan menüyü hazırlamaya çalıştı.