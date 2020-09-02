MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu Survivor Nisa Bölükbaşı sürprizi

MasterChef Türkiye yarışmacıları ise dün akşam hiç bilmedikleri bir mutfak olan Meksika yemekleriyle sınırları zorladı. Kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Mehmet Şef, yarışmacıların yaptığı yemeklerle Nisa'ya olan sözlerini de tutmuş olduklarını dile getirdi.