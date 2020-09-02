MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu Survivor Nisa Bölükbaşı sürprizi
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'ye Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı misafir oldu, dokunulmazlığı alan isim eleme adayını seçti potaya giden iki isim belli oldu.
MasterChef Türkiye'nin TV8'de yayımlanan son bölümünde Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, stüdyoya konuk olarak geldi. Şef Mehmet Yalçınkaya, Nisa'nın yarışmaya gelme nedenini ise "Yapımcıların Nisa'ya rayska sözü var. Birazdan arkadaşlarımız rayska yapacak ve Nisa'ya yedireceğiz" sözleriyle açıkladı.
MasterChef Türkiye yarışmacıları ise dün akşam hiç bilmedikleri bir mutfak olan Meksika yemekleriyle sınırları zorladı. Kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Mehmet Şef, yarışmacıların yaptığı yemeklerle Nisa'ya olan sözlerini de tutmuş olduklarını dile getirdi.
Ayrıca Şef Mehmet Yalçınkaya, Nisa'yı Ayyüce'ye benzeterek, "Mimiklerini sana benzetiyorum" dedi.
MasterChef 2020’nin en önemli oyunlarından biri olan ve yarışmacıların kaderini belirleyen dokunulmazlık mücadelesinde heyecan doruktaydı.