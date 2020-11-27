MasterChef Türkiye'de eleme adayı bakın kim oldu en çok konuşulan isim gitti
TV8'in favori programı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ilk eleme adayı belirlendi. Son zamanların en çok konuşulan ismi eleme potasına gitti.
Haftanın başında yapılan kaptanlık yarışmasında mavi takım kaptanı Ebru olurken kırmızı takım kaptanı ise Sefa'ydı. Kaptanlar için düzenlenen düelloda ise Ebru, Sefa'ya yenildi. Sefa elde ettiği avantajla önce menüyü seçti ardından da yarışmadaki eşleşmeleri belirledi.
Şeflerin ortak kararıyla dokunulmazlığı kazanan Sefa'nın kaptan olduğu kırmızı takım oldu.
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi. Bu oyunda yarışmacılardan Danilo Zanna'nın imza tabağı 'kış bahçesi' yapılması istendi.
Bireysel dokunulmazlığı kazanmak isteyen mavi takım yarışmacıları Serhat, Uğur, Ebru ve Özgül tezgahların başına geçerek istenilen sürede yemeği yapmaya çalıştı.