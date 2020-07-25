MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Mehmet Yalçınkaya stüdyodan yolladı

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında düellolar hız kesmeden devam ediyor. MasterChef, 24 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef üçlü düellolarda Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammed Ayad ile mücadele etti.