MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Mehmet Yalçınkaya stüdyodan yolladı
MasterChef Türkiye'de yarışmacı Mohammed Ayad, diskalifiye oldu, kritik hata kimsenin gözünden kaçmadı. Mehmet Yalçınkaya, stüdyodan yolladı.
MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında düellolar hız kesmeden devam ediyor. MasterChef, 24 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef üçlü düellolarda Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammed Ayad ile mücadele etti.
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Bu düelloda yarışmacılardan Fransız soğan çorbası istendi. 40 dakikalık süre sonunda ise şefler tadıma geçecekleri sırada yarışmacı Mohammed Ayad'ın yaptığı kritik hata ortaya çıktı.
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Düellolarda yarışan Mohammed, yemeği bitirdiği anda şeflerin tadım yapmasını bekliyordu. Mehmet Şef'in yanına gelmesinin ardından Mohammed adeta şoka uğradı.
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Yaptığı hatayı farketmeyen Mohammed'in tadım kaşığını ağzına sokup sonra tekrar tencereye soktuğu kameralardan tespit edildi.
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