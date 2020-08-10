MasterChef Türkiye'de ana kadro belli oldu bakın hangi isimler rüya takımda
TV8 MasterChef Türkiye'de 16 kişilik rüya takımın 8 kişisi belli oldu, dün 6 yarışmacı birden elendi ve iki isim daha ana kadroya girmeye hak kazandı.
MasterChef Türkiye final turlarının ilk yarısı tamamlandı. 28 yarışmacı kalmış ve 14 kişi olarak ikiye bölünmüştü, aralarından 8 kişi seçildi ve rüya takımda yer alma fırsatı elde etti.
İlk grupta yapılan elemeler sonucunda Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit ve Sedat Tuncer MasterChef 2020 ana kadrosuna seçildi. Kalan iki isim ise yayımlanan son bölümle ortaya çıktı.
MasterChef final turunda kalan son 8 yarışmacı, ana kadroya girebilmek için şeflerin istediği elbasan tava yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Verilen süre sonunda finale 3 isim kaldı.
Didem, Emel ve Esra'nın kaldığı finalde şefler, en iyi tabağı olan yarışmacıyı açıkladı. Esra Tokelli, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunduğu için MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 7. yarışmacısı oldu.