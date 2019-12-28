Masterchef Türkiye kim elendi belli oluyor! Masterchef 2019 birincisinin ödülü ne?
Masterchef Türkiye yarı finalinde kim elendi sorusunun yanıtı ile birinciliğin ve büyük ödülün taliplileri de belli olacak. Masterchef'de eleme gecesinde giden isim saat 23.30'dan sonra ortaya çıkacak.
Masterchef Türkiye birincisi kim olacak sorusunun yanıtı için bu gece son viraj alınıyor. Pazar gecesi Masterchef 2019 birincisi büyük ödülün sahibi olacak. Masterchef finali TV8'de canlı olarak yayınlanacak ve kupayı alan kişi para ödülüne de kavuşacak. Masterchef Türkiye'de bu gece ise yarışmanın üçüncü ve finalistleri belli oluyor. Gecenin bombası zengin eşi ve 7 milyonluk malikanesi ile gündeme oturan Güzide Mertcan'ın açıklamaları olacak. İşte Masterchef Türkiye elemesinden notlar:
Masterchef yarı finali : Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo şeften oluşan jüri yarı finalde yarışmacıları hayli terletecek. Bu etapta Güzide Mertcan, Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy 3 etaplı bir oyuna tabi tutuluyorlar. Türk ve dünya mutfağının yanı sıra stres yönetimi ve hızları sınanan yarışmacılar, şeflerden en iyi puanı almaya çalışacaklar. En yüksek puanı alan 2 isim finale kalırken, bir kişi hayallerine veda edecek.
Güzide Mertcan'ın 'zenginlik' gözyaşları : Masterchef'in bu dönem en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan oldu. Onu gündeme taşıyan ise yemeklerinden çok zengin eşi ve 7 milyonluk malikanesi oldu. Güzide Mertcan daha önce sosyal medya hesabından isyan eden açıklamalar yapmıştı. Yarışmada ise ilk kez bu gece gözyaşları içinde içine dökecek.
Güzide aşçı tutup ders almış: Final etaplarına girilene kadar Güzide Mertcan lezzet konusunda şeflerden iyi not alsa da sunumda hep sınıfta kalmıştı. Yarışma boyunca ortalama bir başarısı bulunan Güzide final haftasına girilince şefler de dahil herkesi şaşkınlığa uğrattı. Bilindik Güzide gitti yerine sunumda döktüren, yarışmada tüm rakiplerini geride bırakıp her yarıştan birinci çıkan Güzide geldi. Somer şef çeyrek finalde olayı çözdü ve "Güzide profesyonel bir şef tutup ders mi aldın" diye sordu. Güzide'nin başını önünü eğip sessiz kalması bu tespitin haklı olduğunu ortaya çıkardı.