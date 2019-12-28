Masterchef Türkiye kim elendi belli oluyor! Masterchef 2019 birincisinin ödülü ne?

Güzide Mertcan'ın 'zenginlik' gözyaşları : Masterchef'in bu dönem en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan oldu. Onu gündeme taşıyan ise yemeklerinden çok zengin eşi ve 7 milyonluk malikanesi oldu. Güzide Mertcan daha önce sosyal medya hesabından isyan eden açıklamalar yapmıştı. Yarışmada ise ilk kez bu gece gözyaşları içinde içine dökecek.