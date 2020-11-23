MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu'nun paylaşımına tepki yağdı 'Beklemezdik'
TV8'in favori yarışması MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, son Instagram paylaşımıyla eleştirilerin hedefine oturdu.
Herkes tarafından ilgiyle izlenen yarışma MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu bu kez tepki çekti. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan zaman zaman da Instagram hesabından tanıtımlar yapan Sivrioğlu, son paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu.
Somer Şivrioğlu, bir alkol firmasının reklamını yaparak şunları yazdı:
"Oğul ile geçtiğimiz günlerde buluşmuş, dostlarla bir araya geleceğimiz, güzel bir pazar sofrası kurmayı hayal etmiştik. Ama pandemi şartlarında mümkün olmadı.''
''Bana buluştuğumuzda +1 dinlendirme tekniği ile üretilmiş yeni E...s’leri tattırmıştı, çok da beğenmiştim.Türkiye topraklarında doğan bir markanın dünyanın 3. üretim tekniği olmaya aday bir üretim tekniği geliştirmesi beni çok heyecanlandırdı."
Sivrioğlu'nun bu paylaşımı bazı takipçilerini harekete geçirdi ve eleştiriler çığ olup büyüdü. İşte Sivrioğlu'na gelen o tepkilerden bazıları...