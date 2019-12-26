Masterchef Türkiye eleme adayları kim oldu? Birincinin ödülü ne finale kalan isim
Masterchef Türkiye'de yarın bir kişi daha elenecek, potaya giden son eleme adayı bugün belli oluyor. Masterchef 2019 büyük para ödülü de merak konusuydu.
Masterchef Türkiye'de final haftasında eleme potasına düşen son isim bu akşam belli olacak. Yarın yani cuma akşamı da Masterchef'ten bir isim daha elenecek. Bu eleme belirlenecek olan 3 aday arasında yapılacak 3 etaplı oyunla olacak. Masterchef'in birincisi pazar gecesi ortaya çıkacak ve büyük ödülün sahibi olacak. Peki ödül ne, eleme adayları kimler oldu? İşte Masterchef'ten son haberler:
Masterchef birinci eleme adayı : Masterchef Türkiye'de eleme adayları düzenlenen 3 yemek yarışmasıyla belirleniyor. Pazartesi günü yapılan ilk eleme turundan Güzide Mertcan birinci, Cemre ikinci, Alican da üçüncü olarak çıktı. En düşük oyu alan Ekin ilk eleme adayı oldu.
Masterchef ikinci eleme adayı : Salı günü Masterchef'deki ikinci eleme adayını belirlemek için yine 3 oyun düzenlendi. Cemre ve Güzide 54 puan alarak birinci çıktılar. Yarışa önde başlayan Alican son oyunda en düşük puanları aldı ve 52 puanla potaya giden isim oldu.
Masterchef üçüncü eleme adayı : Haftanın 6 gününe yayılan masterchef finalinde çarşamba günü ara verildi. Bu akşam yarışmacılar yine 3 oyun oynayacaklar. Bu kez oyun sadece Cemre ile Güzide arasında olacak. En düşük puanı alan kişi eleme potasına giderken, birinci olan kişi de yarı finale çıkacak.