Masterchef Türkiye eleme adayları kim oldu? Birincinin ödülü ne finale kalan isim

Masterchef Türkiye'de final haftasında eleme potasına düşen son isim bu akşam belli olacak. Yarın yani cuma akşamı da Masterchef'ten bir isim daha elenecek. Bu eleme belirlenecek olan 3 aday arasında yapılacak 3 etaplı oyunla olacak. Masterchef'in birincisi pazar gecesi ortaya çıkacak ve büyük ödülün sahibi olacak. Peki ödül ne, eleme adayları kimler oldu? İşte Masterchef'ten son haberler: