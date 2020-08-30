Masterchef Türkiye eleme adayları bu ilk kez oldu kim elendi belli oluyor
TV8 yemek yarışması Masterchef Türkiye 30 Ağustos 2020 elemesinde bir isim veda ediyor. Master şefte ilk kez aynı takımdan 6 eleme adayı var.
Masterchef Türkiye kavgaların ve ilklerin olduğu bir haftaya sahne oldu. Masterchef'ten kim elendi sorusunun yanıtını verecek haftada 3 oyun oynandı. Üç oyunu da kırmızı takım kazanırken, Uğur'un seçtiği mavi takım hezimet yaşadı. Özellikle son oyunda gelen fark Masterchef tarihinde ilk kez yaşandı. Eleme gecesi öncesinde ise kuliste kızılca kıyametler koptu. Esra Tokelli ile Gülşah Suna, Barbaros Yoloğlu ile Berk İlter birbirine girdi. İşte Masterchef eleme adayları ve öncesinde yaşanan büyük kavga:
Bu gece oynanacak eleme oyunu iki kademeli olacak. Yarışmacılar ilk olarak yaratılık oyunuyla potadan kurtulmaya çalışacak. Eleme adayları içinde Berk ve Emir yaratacılık yönünden favori olarak görülen isimler. Ayyüce ve Duygu da zaman zaman yaptığı sürpriz çıkışları ile biliniyor. Yaratacılık oyunuyla potadan 3 kişi kurtulacak. Geriye kalan 3 kişi ise Masterchef'ten eleneni belirleyecek final oyununa çıkacak.
Masterchef 42. bölüm fragmanı - tıkla
Eleme kadrosundakiler içinde sadece Gülşah mutfaktan gelmiyor ve yemek üzerine de bir eğitime sahip değil. At antrenörü olan Gülşah, eleme öncesi kuliste Esra Tokelli ile büyük bir kavga yaptı. Çığlıkların yükseldiği TV8 kulisi ilk kez böylesi bir 'edep' kavgasına sahne oldu.
Kulisteki kavga ilk olarak Barbaros ile Berk arasında çıktı. Oyun sırasında ikili arasında yaşanan gerilimi Barbaros Yoloğlu kulise taşıdı. Berk'e hayli sert çıkan Barbaros'u diğer takım arkadaşları yatıştırmaya çalıştı.