Masterchef Türkiye eleme adayları bu ilk kez oldu kim elendi belli oluyor

Masterchef Türkiye kavgaların ve ilklerin olduğu bir haftaya sahne oldu. Masterchef'ten kim elendi sorusunun yanıtını verecek haftada 3 oyun oynandı. Üç oyunu da kırmızı takım kazanırken, Uğur'un seçtiği mavi takım hezimet yaşadı. Özellikle son oyunda gelen fark Masterchef tarihinde ilk kez yaşandı. Eleme gecesi öncesinde ise kuliste kızılca kıyametler koptu. Esra Tokelli ile Gülşah Suna, Barbaros Yoloğlu ile Berk İlter birbirine girdi. İşte Masterchef eleme adayları ve öncesinde yaşanan büyük kavga: