Masterchef Türkiye eleme adayları bomba kim elendi belli oluyor!

Kırmızı takım eleme adayları : Masterchef Türkiye yemek yarışması bu haftayı mavilerin zaferi ile kapattı. Dış çekimlerin iptal olduğu son yarışta stüdyoda pişen yemekler kuryelerle evlere gitti. Yapılan oylamada maviler kırmızı takımı 20 fark atıp ezerek yendi. Kırmızı takım daha önce çıkardığı 2 eleme adayına ek olarak 2 eleme adayı daha çıkardı. Birinci oyunda dokunulmazlığı alan Eray, Sefa Okyay Kılıç'ı potaya göndermişti. Takım oylamasında da Selin Öztürk Aydın potaya düşmüştü. Eray son oyunda da dokunulmazlığı kazandı ve bu kez Tanya'yı potaya koydu. Takım oylamasından da Berker potaya düştü.