Masterchef Türkiye eleme adayları bomba kim elendi belli oluyor!
TV8 yemek yarışması 20 Eylül 2020 eleme gecesiyle Masterchef'te kim elendi belli oluyor. Eleme potasına iddialı isim Serkan ilk kez düştü. Masterchef'te bu haftaya damga vuran ise Barbaros'un sahtekarlığı oldu.
Masterchef Türkiye yarışmasında nefes kesen bir hafta geride kalırken, kim elendi sorusunun yanıtı bu gece ortaya çıkıyor. Masterchef elemesi iki etaplı olarak yapılacak. İlk etapta yaratıcılık alanında en iyi tabağı hazırlayan 3 isim potadan kurtulacak, kalan 3 kişiden biri elenecek. Masterchef eleme adaylarının 2'si mavi takımdan 4'ü ise kırmızı takımdan. İşte Masterchef 20 Eylül 2020 elemesi ve eleme adayları:
Kırmızı takım eleme adayları : Masterchef Türkiye yemek yarışması bu haftayı mavilerin zaferi ile kapattı. Dış çekimlerin iptal olduğu son yarışta stüdyoda pişen yemekler kuryelerle evlere gitti. Yapılan oylamada maviler kırmızı takımı 20 fark atıp ezerek yendi. Kırmızı takım daha önce çıkardığı 2 eleme adayına ek olarak 2 eleme adayı daha çıkardı. Birinci oyunda dokunulmazlığı alan Eray, Sefa Okyay Kılıç'ı potaya göndermişti. Takım oylamasında da Selin Öztürk Aydın potaya düşmüştü. Eray son oyunda da dokunulmazlığı kazandı ve bu kez Tanya'yı potaya koydu. Takım oylamasından da Berker potaya düştü.
Mavi takım eleme adayları: Masterchef'te Furkan Yalçın'ın kaptanlığını yaptığı maviler, ilk oyunda kırmızılara yenilmişti. Kırmızı takımın oynadığı dokunulmazlık oyununu Duygu Acarsoy kazandı. Duygu kimsenin beklemediği sürpriz bir hamle yaptı ve potaya Masterchef'in en iddialı ismi Serhat Doğramacı'yı gönderdi. Serhat ilk kez potaya düşerken, takım oylamasında ise Özgül Coşar seçildi.
Masterchef'te kim elendi?
Bu sorunun yanı 2 etaplı eleme gecesiyle ortaya çıkıyor. İlk eleme etabında yarışmacılar yaratıcılıkları ile kendilerini potadan kurtarıyor. 3 isim elemeden çıkarken geriye kalan 3 isimden biri elenecek. 20 Eylül 2020 eleme gecesinde potada olan isimler şunlar:
Serhat, Özgül, Sefa, Selin, Tanya ve Berker