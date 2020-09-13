Masterchef Türkiye eleme adayları 13 Eylül elemesi kim elendi belli oluyor
Masterchef'te 4'ü mavi takımdan 6 kişi elemeye kalırken kim elendi sorusunun yanıtı bu gece çıkıyor. Masterchef Türkiye'de bir isim daha veda ediyor.
Masterchef Türkiye'de 3 oyun oynayan mavi ve kırmızı takım 6 ismi potaya gönderdi. Bu gece ise Masterchef'ten kim elendi sorusunun yanıtını verecek olan 2 etaplı eleme yapılıyor. Elemenin ilk etabında yarışmacılardan yetenekleri doğrultusunda bir yemek çıkarmaları isteniyor. Bu etapta başarılı olan 3 isim potadan çıkarken kalan 3 kişiden biri Masterchef'ten elenecek. Masterchef'te eleme potasında olan isimler ve işte elemede yaşananlar:
Masterchef Türkiye'de Esra Tokelli'nin kaptanlığını yaptığı mavi takım haftayı 2-1'le kapattı. Mavilerden 4 isim yenilgiler sonrasında kendilerini potada buldular. MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda da Duygu ve Furkan eleme adayı olarak ilk belirlenen isimler oldu. Bunun sebebi de her ikisinin yemeğinin de takımın kaybetmesinde başrol oynamasıydı.
2. dokunulmazlık oyununu da mavi takım kaybedince 2 isim daha eleme potasına gitti. Dokunulmazlığı alan Emir eleme adayı olarak Ebru'nun ismini verdi. Diğer eleme adayı ise mavi takımda oy eşitliği sağlanmasından dolayı kaptan tarafından belirlendi. Mavi takım kaptanı olan Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti
Kırmızı takımın eleme adayları
Son oyunda farklı bir yenilgi alan kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu. Barbaros, eleme potasına takım kaptanı olan Arem'i gönderdi. Takım oylamasında ise tatlısı ile farklı bir yenilgi alan Eray'ın ismi yazıldı.