Masterchef Türkiye eleme adayları 13 Eylül elemesi kim elendi belli oluyor

Masterchef Türkiye'de 3 oyun oynayan mavi ve kırmızı takım 6 ismi potaya gönderdi. Bu gece ise Masterchef'ten kim elendi sorusunun yanıtını verecek olan 2 etaplı eleme yapılıyor. Elemenin ilk etabında yarışmacılardan yetenekleri doğrultusunda bir yemek çıkarmaları isteniyor. Bu etapta başarılı olan 3 isim potadan çıkarken kalan 3 kişiden biri Masterchef'ten elenecek. Masterchef'te eleme potasında olan isimler ve işte elemede yaşananlar: