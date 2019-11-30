MasterChef Türkiye Batuhan'ın eski hali sosyal medyada olay oldu
Masterchef Türkiye'nin en favori yarışmacısı Batuhan Bayır'ın sosyal medyadan paylaştığı eski hali binlerce yorum aldı.
Masterchef Türkiye'nin favori yarışmacılarından biri olan Batuhan Bayır'ın eski hali sosyal medyada olay oldu! Batuhan'a sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.
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Masterchef Türkiye'nin favori isimlerinden Batuhan Bayır'ın eski hali sosyal medyada olay oldu. 22 yaşındaki yarışmacının, yıllar önceki paylaşımlarında saçlarının kısa olduğu ve yüzünün henüz oturmadığı görülüyor.
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Takipçileri Bayır'ın eski haline, ''Bence bu halin daha iyi'', ''Saçını, sakalını kestirmenin vakti gelmiş'', ''Kendine gel Batuhan ve hemen bu haline geri dön'' ve ''Kısa saç daha çok yakışıyor'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.
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Yarışmaya İstanbul'dan katılan Batuhan Bayır'ın asıl mesleği de aşçılık.
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