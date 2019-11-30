MasterChef Türkiye Batuhan'ın eski hali sosyal medyada olay oldu

Takipçileri Bayır'ın eski haline, ''Bence bu halin daha iyi'', ''Saçını, sakalını kestirmenin vakti gelmiş'', ''Kendine gel Batuhan ve hemen bu haline geri dön'' ve ''Kısa saç daha çok yakışıyor'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.