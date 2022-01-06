MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Dilara Başaran'a Twitter'da torpil isyanı 'Mehmet Şef'in akrabası' iddiası

TV8 MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Dilara Başaran'ın ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddiasının ardından, yarışmada hatalar yaptığı ve şeflerin bunu görmezden geldiği iddiaları sosyal medyada patlak verdi. Dün akşam MasterChef'in Tv8 ekranlarına geldiği saatlerde Twitter'da 'Masterchef Türkiye 2021" hashtagi ile Dilara Başaran'a adeta tepki yağdırıldı. Burcu Önal ile büyük bir kavga eden Dilara Başaran'a özellikle Burcu'nun elenmesinin ardından tepkilerin daha da yoğunlaştığı görüldü.