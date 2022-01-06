MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Dilara Başaran'a Twitter'da torpil isyanı 'Mehmet Şef'in akrabası' iddiası
MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından finale ilerleyen Dilara Başaran'ın şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddialarının ardından, Twitter'da hatalarına rağmen kayırıldığına yönelik tepkiler yükseliyor.
TV8 MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Dilara Başaran'ın ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddiasının ardından, yarışmada hatalar yaptığı ve şeflerin bunu görmezden geldiği iddiaları sosyal medyada patlak verdi. Dün akşam MasterChef'in Tv8 ekranlarına geldiği saatlerde Twitter'da 'Masterchef Türkiye 2021" hashtagi ile Dilara Başaran'a adeta tepki yağdırıldı. Burcu Önal ile büyük bir kavga eden Dilara Başaran'a özellikle Burcu'nun elenmesinin ardından tepkilerin daha da yoğunlaştığı görüldü.
Finale doğru geri sayımın başladığı MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken yarışmacılarından hırsıyla öne çıkan Dilara Başaran, son günlerde sosyal medyanın tepkisiyle karşı karşıya...
'Dilara Başaran Mehmet Şef'in akrabası' iddiası
Sosyal medyadaki sıkı izleyicilerin, teknik hatalar yaptığını ve şeflerin bunu görmezden geldiğini söylediği Dilara Başaran hakkında geçtiğimiz haftalarda da 'Mehmet Şef'in akrabası olduğu iddia edilmişti.
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Dilara Başaran'ın ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddiası medya kulislerini karıştırdı. Burcu Önal ile büyük bir kavga eden Dilara Başaran, yayın sonrası da ortalığı karıştırmıştı. Burcu ve Dilara saç saça evde kavga edince Burcu'nun otele yerleştirildiği ortaya çıktı.