Masterchef Tanya'nın babası ifşa etti! Masterchef Türkiye'de Tanya bombası
Masterchef Türkiye'de kimin elendiği yine medyaya sızdı. Ancak bu kez ifşayı elenen yarışmacının babası yaptı.
TV8 kanalının fenomen yarışması Masterchef Türkiye'de sızıntı krizi yaşanıyor. İzleyiciyi ekran başına toplayan yarışmanın eleme gecesi günler öncesinden çekiliyor. Haliyle de çekimler esnasında veda eden ismin kim olduğu dışarı sızıyor. Sosyal medya hesaplarında da elenen isimler final gecesinden önce ifşa oluyor. Bu hafta da yine öyle oldu ancak bu kez biraz durum farklı... İfşayı yapan elenen ismin babası oldu.
Yeni dönemde de severek izlenen Masterchef Türkiye, ifşalarla gündemde. İlk ifşa takım düelloları başlamadan 16 kişilik kadronun ifşa olmasıyla yaşanmıştı. Derken elenecek isimler ve onların yerlerine gelecek kişiler Instagram üzerinden bir bir ifşa oldu. 7. haftada Duygu Acarsoy'un, 8. haftada Walison Fonseca'nın, sonraki hafta Didem'in son olarak da geçen hafta Berker'in elenen isim olacağı ifşa oldu. İfşaların hepsi de gerçek çıkınca Acun Ilıcalı, bilgi sızdıran ismi aramaya başladı.
Bu hafta elenen ismi babası ifşa etti
Masterchef Türkiye yarışmasında bu hafta kimin eleneceği de yine ifşa oldu. Ancak bu kez Instagram hesaplarından değil, elenen yarışmacının babasından geldi ifşa. anya'nın babası Alkan Kilitkayalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı.
Masterchef'in Kıbrıslı yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın babası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızının elendiğini açık etti. Kıbrıs'ın en ünlü restoranlarından birinin sahibi olan Alkan Kilitkayalı şunları yazdı:
-"Olsun be güzelim 100000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun sen bizim gerçek şampiyonumuzsun"