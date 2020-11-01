Masterchef Tanya'nın babası ifşa etti! Masterchef Türkiye'de Tanya bombası

TV8 kanalının fenomen yarışması Masterchef Türkiye'de sızıntı krizi yaşanıyor. İzleyiciyi ekran başına toplayan yarışmanın eleme gecesi günler öncesinden çekiliyor. Haliyle de çekimler esnasında veda eden ismin kim olduğu dışarı sızıyor. Sosyal medya hesaplarında da elenen isimler final gecesinden önce ifşa oluyor. Bu hafta da yine öyle oldu ancak bu kez biraz durum farklı... İfşayı yapan elenen ismin babası oldu.