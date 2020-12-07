MasterChef Tanya Kilitkayalı Uğur Deniz Yılmaz'la paylaştı aşk iddiası gerçek çıktı

Tanya, MasterChef'ten kovulan Uğur Deniz Yılmaz için yayımladığı destek mesajına da ''Güzel kalplim'' diye başlamış şunları yazmıştı:

"Güzel kalplim, yıllar önce yazdıklarınla aynı olmadığının herkes farkında. Biz senin ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyoruz. Bundan sonrası daha da güzel olacak. Her zaman yanındayım."