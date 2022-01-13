MasterChef Tahsin Küçük elendi 'Karadenizli Taso'nun anlattıkları Somer ve Mehmet Şef'i ağlattı!

TV8'de 14 Ocak Cuma günü final yapacak olan MasterChef Türkiye finalinde yarışacak 2. finalistin seçildiği son eleme gecesinde Tahsin ve Hasan kıyasıya yarıştı. Yarışmada azmi ve becerisiyle kendini kanıtlayan MasterChef Tahsin 2. finalistliği Hasana kaptırarak elendi. MasterChef Tahsin Küçük'ün veda ederken yaptığı konuşma, kaybettiği bir arkadaşı ile anlattıkları ve gençlere verdiği mesaj şef Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'yı ağlattı.