Masterchef Tahsin kaç yaşında nereli boyu kaç cm? Tahsin Küçük burger dükkanı nerede?
Masterchef 2021'in büyük finaline 2 gün kaldı, cuma günü şampiyon belli olacak. Bu akşam ise 2. finalist olmak için kıyasıya yarışacak olan isimlerden biri de Tahsin Küçük olacak. Daha önce Yemekteyiz ve Ver Fırına'ya katılan Tahsin Küçük 27 yaşında, aslen Trabzonlu. Peki tam bir mutfak aşığı olan Tahsin Küçük'ün burger dükkanı nerede? Tahsin evli mi, sevgilisi var mı?
Masterchef 2021'de şampiyon kim olacak sorusunun tanıtını bulmaya sadece 2 gün kaldı, cuma günü Masterchef şampiyonluk kupasını kaldıracak yarışmacı belli olacak. Bu akşam ise dananın kuyruğu kopacak ve 2. finalist kim olacak belli olacak. İlk günden beri favori gösterilen Tahsin Küçük 2. finalist olmak için Hasan ile yarışacak. 27 yaşında olan Tahsin Küçük mutfak da olduğu kadar dans pistlerinde de oldukça başarılı.
Tam bir yemek aşığı olan Tahsin Küçük henüz 5 yaşlarındayken mutfağa girmeye başlamış, kendi deyimi ile elinin lezzetini de annesi Necla Küçük'ten almış. İmam Hatip Lisesi mezunu olan 27 yaşındaki Tahsin Küçük hayallerinin peşinden gitmiş ve Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuş.
Daha önce Ver Fırına ve Yemekteyiz gibi kendi hünerlerini sergileyeceği programlara katılan Tahsin Küçük'ün yıldızı asıl Masterchef 2021 ile parladı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından sevildi ve ilk bölümden bu yana favori ilan edildi.
Kendine has tarzı ile yemeklerini yapan ve yorumları ile de jüriden takdir toplayan Tahsin Küçük mutfakta olduğu kadar dans pistinde de oldukça başarılı. Birçok dans dalıyla ilgilenen Tahsin Küçük sesiyle geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye sahnesinde kendisini kanıtladı.