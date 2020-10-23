MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu ve kızı merak konusu olmuştu! İşte çocukları

MasterChef yarışmasının sevilen ismi Somer Şef yani Somer Sivrioğlu özel hayatı ile de sosyal medyanın merak ettiği isimlerden. Yeri geldiğinde sert, yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle adından söz ettiren MasterChef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'da bir Türk restoranı bulunuyor.