MasterChef Somer Şef'in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Bambaşka biri...

''Bir zamanlar keskin bakışlı kayakçılardık''

Arkadaşı Levent Selahattin Pınar’la kayak yaptığı anlara ait fotoğrafa ''Bir zamanlar keskin bakışlı kayakçılardık'' notunu düşen Somer Şef'e takipçileri kısa sürede beğeni ve yorum yağdırdı. Zayıf haliyle dikkat çeken Somer Şef'e en çok yapılan yorumlardan birisi de 'sizi tanıyamadık' oldu.