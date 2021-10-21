MasterChef Somer Şef'in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Bambaşka biri...
TV8 MasterChef yarışmasının başarılı şefi Somer Sivrioğlu'nun gençlik yıllarından bir fotoğrafı ortaya çıktı, o kare sosyal medyayı salladı! Somer Şef öyle değişmiş ki tanıyamayacaksınız...
TV8'de ekrana gelen MasterChef yarışma programının jüri üyelerinden, şef ve işletmeci Somer Sivrioğlu'nun sosyal medyada yayınladığı fotoğraf karesi çok konuşuldu. Aktif kullandığı Instagram hesabından gençlik yıllarında çekilen bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şefin eski halini gören hayranları tanımakta zorlandı.
Avustralya'nın en büyük şehri olan Sydney'de Türk restoranı bulunan 50 yaşındaki ünlü şef Somer Sivrioğlu, 1,2 milyon takipçili Instagram hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğraf karesi yayınladı.
''Bir zamanlar keskin bakışlı kayakçılardık''
Arkadaşı Levent Selahattin Pınar’la kayak yaptığı anlara ait fotoğrafa ''Bir zamanlar keskin bakışlı kayakçılardık'' notunu düşen Somer Şef'e takipçileri kısa sürede beğeni ve yorum yağdırdı. Zayıf haliyle dikkat çeken Somer Şef'e en çok yapılan yorumlardan birisi de 'sizi tanıyamadık' oldu.
Türk Mutfağı'nın geleneksel yemeklerini yeniden yorumlayan Somer Sivrioğlu, MasterChef isimli lezzet yarışmasında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri üyeliği yapıyor.