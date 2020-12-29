Masterchef Serhat ve Emir kapıştı kim elendi? Masterchef finaline kalan isim

Masterchef Türkiye 2020'de dananın kuyruğu bu akşam koptu ve büyük finale giden 2 yarışmacı belli oldu. Özgül'ün elenmesi ile ilk 3'e kalan yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu, yaptığı 3 yemek ile jüriyi mest ederek ilk finalist olmaya hak kazanmıştı. Salı gecesi gerçekleşen yarı final ise nefes kesti. Emir ile Serhat arasında gidip gelen yarışta finale adını yazdıran isimle Masterchef'e veda eden isim belli oldu. İşte Masterchef Türkiye finaline kalan isim ile elenen yarışmacı: