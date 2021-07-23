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Masterchef Seksenler Kazara Aşk Şarkılar Bizi Söyler'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Masterchef Seksenler Kazara Aşk Şarkılar Bizi Söyler'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

22 Temmuz 2021'in Masterchef Türkiye, Seksenler, Kazara Aşk ve Şarkılar Bizi Söyler'i hüsrana uğrattı.

Masterchef Seksenler Kazara Aşk Şarkılar Bizi Söyler'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef Türkiye, Kurban Bayramına özel kolaj bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi.

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Masterchef Seksenler Kazara Aşk Şarkılar Bizi Söyler'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Doksanlar döneminin anlatılmaya başlandığı Seksenler'in dün akşamki bölümü reytinglerde zirve yarışında ilk sırayı kaptırdı. 

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Masterchef Seksenler Kazara Aşk Şarkılar Bizi Söyler'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Kazara Aşk dün akşamki tekrar bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi. 

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Masterchef Seksenler Kazara Aşk Şarkılar Bizi Söyler'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Kurban Bayramı için "Bayram Özel" bölümüyle seyirci karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler dün akşam reytinglerde hüsrana uğradı.

İşte perşembe günü reytingleri... 

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