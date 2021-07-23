Masterchef Seksenler Kazara Aşk Şarkılar Bizi Söyler'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
22 Temmuz 2021'in Masterchef Türkiye, Seksenler, Kazara Aşk ve Şarkılar Bizi Söyler'i hüsrana uğrattı.
Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef Türkiye, Kurban Bayramına özel kolaj bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Doksanlar döneminin anlatılmaya başlandığı Seksenler'in dün akşamki bölümü reytinglerde zirve yarışında ilk sırayı kaptırdı.
Başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Kazara Aşk dün akşamki tekrar bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Kurban Bayramı için "Bayram Özel" bölümüyle seyirci karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler dün akşam reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte perşembe günü reytingleri...