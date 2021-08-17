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Masterchef Seksenler Güldür Güldür Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Masterchef Seksenler Güldür Güldür Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

16 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Masterchef, Aşkın Tarifi, Güldür Güldür ve Seksenler'i hüsrana uğrattı.

Masterchef Seksenler Güldür Güldür Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi öneriyor ve ona ortaklık teklifinde bulunuyor! Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini de değiştirdiği Aşkın Tarifi reytinglerde çakıldı. 

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Masterchef Seksenler Güldür Güldür Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.

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Masterchef Seksenler Güldür Güldür Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Seksenli yıllarda İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikayesinin ekrana geldiği Seksenler reytinglerde dün akşamki bölümüyle ilk 10'a giremedi. 

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Masterchef Seksenler Güldür Güldür Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.

İşte pazartesi günü reytingleri...

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