Masterchef Seksenler Güldür Güldür Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
16 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Masterchef, Aşkın Tarifi, Güldür Güldür ve Seksenler'i hüsrana uğrattı.
Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi öneriyor ve ona ortaklık teklifinde bulunuyor! Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini de değiştirdiği Aşkın Tarifi reytinglerde çakıldı.
Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.
Seksenli yıllarda İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikayesinin ekrana geldiği Seksenler reytinglerde dün akşamki bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
İşte pazartesi günü reytingleri...