Masterchef şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster Şef Akademi'ye reyting şoku zirve kimin?
10 Temmuz 2021'in reyting sonuçlarında Masterchef Türkiye, Şef Akademi ve Kim Milyoner Olmak İster herkesi şaşırttı.
Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay'ın jüri koltuğunda oturduğu, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği Fox TV'nin yeni programı Şef Akademi reytinglerde ilk 10'a giremedi.
'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken dün akşam renkli ve duygusal anlar yaşandı. Sevilen program reytinglerde herkesi şaşırttı.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanlı anların yaşandığı program reytinglerde zirveyi kaptırdı.
İşte cumartesi günü reytingleri...
10 - Aşk Mantık İntikam (Fox TV)