Masterchef şaşırttı İkimizin Sırrı Sen Çal Kapımı'ya reyting şoku! Reytingde zirve bakın kimin
8 Ağustos 2021'in reyting sonuçları İkimizin Sırrı ve Sen Çal Kapımı'yı hüsrana uğrattı. Reytinglerde Masterchef şaşırttı.
Serkan Eda'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Şirkette ve ailede herkesin öğrenmesiyle işler karıştığı Sen Çal Kapımı reytinglerde hüsrana uğradı.
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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde şaşırttı.
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Bir anne kızın yaşam mücadelesini anlatan dizide beklenmedik trafik kazası anne-kızın hayatını bambaşka noktaya getirdiği İkimizin Sırrı ilk bölümüyle reyting listesine iyi bir giriş yaptı.
İşte pazar günü reytingleri...
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10 - Hava Durumu (Kanal D)
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