Masterchef şaşırttı İkimizin Sırrı Şef Akademi'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
29 Ağustos 2021'in reyting sonuçları İkimizin Sırrı ve Şef Akademi'yi hüsrana uğrattı. Masterchef ise reytinglerde şaşırttı.
Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay'ın jüri koltuğunda oturduğu, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği Fox TV'nin yeni programı Şef Akademi reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde şaşırttı.
Alp ve Neva organ nakli için çalışırken çıkmaza girerler. Anlaşmalarının devam etmesinin tek yolu evlilikten geçmektedir. Neva bir yandan bu zor kararı vermeye çalışırken bir yandan da Seylan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulduğu İkimizin Sırrı reytinglerde zirveyi kaptırdı.
10 - Haber Önü (Show TV)