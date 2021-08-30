Masterchef şaşırttı İkimizin Sırrı Şef Akademi'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Alp ve Neva organ nakli için çalışırken çıkmaza girerler. Anlaşmalarının devam etmesinin tek yolu evlilikten geçmektedir. Neva bir yandan bu zor kararı vermeye çalışırken bir yandan da Seylan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulduğu İkimizin Sırrı reytinglerde zirveyi kaptırdı.