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Masterchef şaşırttı! Cam Tavanlar Sen Çal Kapımı'ya reyting şoku: Zirve bakın kimin

Masterchef şaşırttı! Cam Tavanlar Sen Çal Kapımı'ya reyting şoku: Zirve bakın kimin

14 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar'ı hüsrana uğrattı. Masterchef Türkiye ise herkesi şaşırttı.

Masterchef şaşırttı! Cam Tavanlar Sen Çal Kapımı'ya reyting şoku: Zirve bakın kimin

 Eda, Serkan ve Kiraz belli bir süre için aynı çatı altında yaşamaya başlamıştır. Ancak Serkan bunu sürekli hale getirmek için elinden geleni yaptığı Sen Çal Kapımı reytinglerde zirveyi kaptırdı.

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Masterchef şaşırttı! Cam Tavanlar Sen Çal Kapımı'ya reyting şoku: Zirve bakın kimin

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef Türkiye reytinglerde herkesi şaşırttı.

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Masterchef şaşırttı! Cam Tavanlar Sen Çal Kapımı'ya reyting şoku: Zirve bakın kimin

Leyla nihayet Cem’e olan aşkını itiraf ediyor ve açık teklif yapıyor. Bu bölüm aşkta yeni bir perde açılıyor. Leyla nihayet Cem’e olan aşkını itiraf ediyor ve açık teklif yaptığı Cam Tavanlar dibe çakıldı.

İşte çarşamba günü reytingleri...

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Masterchef şaşırttı! Cam Tavanlar Sen Çal Kapımı'ya reyting şoku: Zirve bakın kimin

10 - Cam Tavanlar (Show TV)

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