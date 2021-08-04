Masterchef şaşırttı Aşk Mantık İntikam Ada Masalı Güldür Güldür Baht Oyunu'na reyting şoku
3 Ağustos 2021'in reytingleri Aşk Mantık İntikam, Ada Masalı, Baht Oyunu, Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı. Masterchef ise şaşırttı.
Celal’in şirkete gelişi Ada için işleri oldukça karmaşık bir hale getirir. Ada, gerçeklerin ortaya çıkmaması için çabalamaktan yorulup zor bir kararın eşiğine geldiği Baht Oyunu zirveyi rakibine kaptırdı.
Poyraz'ın arazilerini satın almaya çalışan şirketin perde arkasında Hakan'ın olduğunun ortaya çıkması Adada bomba etkisi yarattığı Ada Masalı zirve yarışında umduğunu sonucu bulamadı.
Esra, Ozan’ın gidişine engel olamaz. Ozan, sırra kadem basmıştır. Herkes onu ararken, Ozan’ı Esra bulur. Yalçın, tasarladığı akıllı gözlük, Menekşe ve Zümrüt tarafından kırılınca bunalıma girdiği Aşk Mantık İntikam reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.