MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş baba oldu! Çocuğuna bakın hangi ismi verdi
|
2018 yılında MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyon olan Uğur Kardaş babalık sevinci yaşadı. 2022 yılında evlenen Gamze- Uğur Kardaş çifti kız bebek sahibi oldu.
MasterChef yarışmasının şampiyonlarından Uğur Kardaş müjdeli haberi sosyal medyada verdi.
17
2022 yılında Gamze Kardaş ile dünyaevine giren Kardaş baba olduğunu duyurdu.
27
Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyuran çift, kızlarını kucaklarını aldı. Kızına "Lara" adını veren Uğur Kardaş müjdeli haberi şu sözlerle paylaştı:
37
"Lara’ ya ikinci mektubum. Bugün, kalbimizin en özel günüydü. Minik meleğimiz Lara’yı kucağımıza alıp hastane kapısından çıktık… Ama aslında bir binadan değil, bambaşka bir hayata adım attık.
47