MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık'ın yeni işi belli oldu eski futbolcuyla el sıkıştı

İzmir'de BOA adıyla yeni bir mekan açmaya hazırlanan eski futbolcu Serhat Akın, şefini MasterChef'ten buldu. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programındaki performansıyla birinciliği elde eden Cemre Uyanık, bundan böyle Serhat Akın'ın mekanında yemekler yapacak.