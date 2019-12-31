MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık ödülü almadan önce bakın ne yapmış
MasterChef Türkiye 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, birincilik ödülünden birkaç saat önce herkese örnek olacak bir harekete imza attı.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de Alican Sabunsoy ile finale kalarak birinciliği elde eden Cemre Uyanık, ödülünden birkaç saat sonra kök hücre bağışı yapmak için özel bir hastaneye geldi.
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TÜRKÖK'e destek verdiğini söyleyen Cemre Uyanık, "Aslında Amerika'dan yarışmaya katılmak için değil, kök hücre bağışı yapmak için dönmüştüm" dedi.
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MasterChef büyük finale adını yazdıran Cemre Uyanık, şampiyonluğunun ardından ismi açıklanmayan bir kahramana umut olmak için soluğu Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde aldı.
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Türk Kızılayı'nın kemik iliği ve kök hücre bağışını artırmak için yürüttüğü TÜRKÖK'e destek vermek için Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde kök hücre bağışı yapan Cemre Uyanık, örnek hareketiyle de takdir topladı.
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