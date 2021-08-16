Masterchef Pelin kimdir kaç yaşında Pelin Küçük instagram halleri fena

Masterchef 2021'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçmeler devam ederken yarışmanın yedek isimleri de belli olmaya başladı. Yarışmada yedek seçilen isimlerden biri de güzelliği ile dikkat çeken Pelin oldu. 33 yaşında olan Pelin dünya mutfaklarına çok ilgili. Peki Pelin instagram hesabı nedir, Pelin Küçük sevgilisi var mı?

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Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna girmek için kıyasiya yarışan isimlerden biri de güzelliği ile ekran başındakilerinin dikkatini çeken Pelin Küçük oldu. MasterChef Pelin Zaman, yaptığı erik beğendi ile jürinin dikkatini çekti. MasterChef Pelin Zaman yeteneğiyle beğeni kazandı. Peki ama MasterChef Pelin kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Pelin Zaman, 33 yaşındadır. MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurluğu yapmaktadır. İşletme mezunu olan MasterChef Pelin Zaman, aşçılık eğitimi almıştır ve bu eğitim iki yıl sürmüştür. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı, ileride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor.