Masterchef Mustafa Aydın'ın rezil paylaşımı! Cuma mesajı diye atmış

Esma Gül Özen esma.gul@internethaber.com

TV 8'in en çok seyredilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de büyük final adım adım yaklaşırken yarışmacılar da sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Son bölümlerde iniş çıkışları ile özellikle dikkat çeken bir isim var; Mustafa Aydın...

Ekranların fenomen yemek yarışmacı Masterchef Türkiye TV 8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Büyük finale haftalar kala kıyasıya yarışan yarışmacılar en lezzetli yemeği deneyimli şeflere sunmak için yarışıyor. Her hafta bir kişinin veda ettiği Masterchef, sosyal medyada da yakından takip ediliyor. 

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Yarışmanın ilgiyle takip edilen isimlerinden biri de umursamaz halleriyle tüm eleştrilere bile gülerek karşılık veren  Mustafa Aydın. Zaman zaman şeflerle de tartışmaya giren ve stüdyoda gerginlik yaratan Mustafa 31 yaşında, Masterchef'e Üsküdar'dan katılıyor. 

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Özellikle yarışmanın son bölümlerinde takım arkadaşlarıyla sık sık polemik yaşayan Mustafa Aydın, küçüklüğünden beri mutfakla haşır neşir ve kendini yarışmanın iddialı isimleri arasında görüyor. 

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Yarışmadan sonra takipçi sayısını her geçen gün arttıran Mustafa Aydın'ın instagram paylaşımları da en az tavırları kadar dikkat çekici! 

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