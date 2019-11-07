Masterchef Mustafa Aydın'ın rezil paylaşımı! Cuma mesajı diye atmış

Ekranların fenomen yemek yarışmacı Masterchef Türkiye TV 8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Büyük finale haftalar kala kıyasıya yarışan yarışmacılar en lezzetli yemeği deneyimli şeflere sunmak için yarışıyor. Her hafta bir kişinin veda ettiği Masterchef, sosyal medyada da yakından takip ediliyor.