Masterchef Murat Özdemir aylar sonra ortaya çıktı papağana işkence etmişti

Takipçileri 'Kral' diyor!

Kısa sürede 15 binin üzerinde görüntülenin videoya takipçilerinden ise 'kral' yorumları geldi. Murat Özdemir'in takipçileri videoya; "Kral geri döndü", "Piyasa neredeyse Yasin'e kalacaktı", "Kral neredesin sen? Özlettin kendini", "Nasıl unuttuk ama seni", "Ne yaptınız hesabı mı hacklediniz?" gibi yorumlar yaptı.