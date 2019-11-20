Masterchef Murat Özdemir aylar sonra ortaya çıktı papağana işkence etmişti
Masterchef Türkiye'nin geçtiğimiz sezon yarışmacısı Murat Özdemir, papağanına işkence ettiği olaydan aylar sonra yeni bir paylaşım yaptı.
İlk olarak Yemekteyiz programında yarışan, ardından Masterchef Türkiye'ye katılarak yaptığı ilginç hareketlerle sıklıkla gündeme gelen Murat Özdemir'den haber var. Akıl hastanesinde bir süre tedavi gören Murat Özdemir, Instagram'a geri döndü.
Papağana skandal işkence videosunun ardından hesabındaki tüm gönderileri silen Özdemir, dün akşam katıldığı yarışmalardan kolaj yapıp paylaştı. Murat Özdemir'in videodaya koyduğu görüntüler, 'pek da sağlıklı' olmadığına yoruldu.
Murat Özdemir'in yayınladığı video
Takipçileri 'Kral' diyor!
Kısa sürede 15 binin üzerinde görüntülenin videoya takipçilerinden ise 'kral' yorumları geldi. Murat Özdemir'in takipçileri videoya; "Kral geri döndü", "Piyasa neredeyse Yasin'e kalacaktı", "Kral neredesin sen? Özlettin kendini", "Nasıl unuttuk ama seni", "Ne yaptınız hesabı mı hacklediniz?" gibi yorumlar yaptı.
Peki neler olmuştu?
'MasterChef'den diskalifiye olduktan sonra, sosyal medya üzerinden sıkça paylaşım yapan Özdemir, papağanına işkence ettiği görüntülerle tepki çekmişti.