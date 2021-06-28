Masterchef Menajerimi Ara Baş Belası'na fark attı! Zirve bakın kimin oldu

Dicle ve Barış arasındaki gerginliğin devam ettiği dikkat çekerken, Dicle ise Ego Ajans’a alınmıyor. Bu duruma çok sinirlenen Kıraç, Dicle’nin yanında dururken, Kıraç ve Dicle’nin samimi baba-kız anları kalpleri ısıttığı Menajerimi Ara reytinglerde hüsrana uğrayarak ilk 10'a giremedi.