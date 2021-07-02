MasterChef Mehmet Yalçınkaya'yı güldüren yarışmacı Tunahan Ak kimdir: Kasabın azizliği...

Tunahan Ak'a Somer Şef, "Korkarım ikinci turda seni yerler" deyince genç Tunahan da "Peki" yanıtını verdi. Şef Danilo Zanna, Tunahan'a "Neden peki diyorsun, ben bu yarışmada olmalıyım desene" minvalinde ifadelerle seslenince Tunahan jüriyi kırıp geçiren ilk komik cevabını verdi.