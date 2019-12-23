Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın sol eli neden hep cebinde hikayesi çok acı!
Masterchef Türkiye'nin en çok konuşulan fenomen şefi Mehmet Yalçınkaya'nın neden sol eli hep cebinde merak ettiniz mi? Aslen Bolulu olan dünyaca ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı bir hikayesi var.
Masterchef Türkiye'nin büyük finaline sadece günler kala bu sezonun da en çok konuşulan isimlerinden biri şüphesiz, tavırları ile fenomen olan jüri üyesi dünyaca ünlü şef Mehmet Yalçınkaya oldu.
Masterchef yarışması yayın hayatına başladığı günden beri Şef Mehmet Yalçınkaya sivri dili, yarışmacılara karşı sert tavrı ve yaptığı gerçekçi eleştirilerle her zaman yarışmada diğer şeflerden bir adım önde oldu.
Zaman zaman ekran başındakilerin tepkisini çekse de babacan tavırları ile kısa sürede hem çocukları gibi gördüğü yarışmacıların hem de seyircilerin gönlünü kazanmayı bildi.
Peki Şef Mehmet Yalçınkaya'nın neden sol eli hep cebinde ya da neden hep sağ elini kullanıyor biliyor musunuz? Yarışmayı daha ilk sezondan beri dikkatli izleyenler büyük ihtimalle bunu çok önceden farketti.